Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condenado por homicídio esfaqueado no Funchal

Fonte oficial dos Serviços Prisionais assegurou ao CM que a rixa foi "prontamente sanada".

Por M.C. | 09:31

Um recluso da cadeia do Funchal, condenado a uma pena de 20 anos de prisão pela coautoria de um homicídio ocorrido em 2012, naquela cidade madeirense, foi golpeado na cabeça e pescoço com uma faca artesanal.



O agressor, outro recluso condenado por furtos, já está a cumprir pena disciplinar. A rixa ocorreu pelas 18h00 de quarta-feira. Donato, nome da vítima, terá sido atacado à traição por ‘Danilo’, alcunha do agressor.



Fonte oficial dos Serviços Prisionais assegurou ao CM que a rixa foi "prontamente sanada". O homicida atingido pelas agressões foi transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, de onde teve alta horas depois.



A mesma fonte oficial referiu que o agressor já está a ser alvo de processo disciplinar.