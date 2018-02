Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gay mata homem que conheceu no Tinder

Flávio Magalhães foi condenado a 14 anos de prisão por matar à pancada.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Flávio Magalhães, 26 anos, olhou fixamente para o juiz presidente do Tribunal de São João Novo, no Porto, durante toda a leitura do acórdão. Sem nunca baixar o olhar, o arguido, que está preso, ouviu o magistrado condená-lo a 14 anos de prisão por ter matado à pancada Carlos Brandão, de 45, com uma chave-inglesa, a 24 de maio de 2016. O arguido estava acusado de homicídio qualificado, mas foi condenado pelo crime na forma simples.



"O senhor tem um comportamento demonstrativo de psicopata. É egocêntrico e a frieza que mostrou em audiência demonstra que pode voltar a matar. Usou uma pessoa inocente para tentar obter dinheiro. Usar o sexo e a sedução para obter lucro é do mais baixo que há", frisou o presidente do coletivo.



O arguido, que é brasileiro, e veio para Portugal estudar Psicologia, em Coimbra, conheceu a vítima no Tinder e passaram a manter uma relação de amizade, sem nunca haver contacto sexual. Em tribunal, Flávio disse que o crime foi cometido pelo seu companheiro, Allan Rizzi, 39 anos, após este ter descoberto a proximidade entre os dois. Porém, o coletivo não acreditou nesta versão e absolveu Allan - por não haver provas de que estivesse na casa da vítima, no dia do crime.



"O senhor mente como um malabarista. Apresentou uma versão de anjo. Diz que não viu nada e que o seu companheiro é o demónio. Perdi horas a ouvir as suas declarações. O senhor mentiu de sessão em sessão. Um bom burlão é inteligente, mas o senhor não sabe ser um bom mentiroso", referiu o magistrado, realçando a brutalidade do crime. "A vítima foi assassinada com, pelo menos, 10 golpes. De uma forma tão brutal que perdeu massa encefálica e, na rosca da chave-inglesa, ficaram vestígios do seu ADN. Só o Flávio estava em casa. Foi o Flávio que o matou." O arguido tem de pagar 50 mil euros de indemnização à família.



Procuradora vai recorrer

A procuradora do Ministério Público vai recorrer da decisão porque entende que o arguido deve ser condenado por homicídio qualificado.



Impressões digitais

Allan Rizzi está no Brasil e nunca compareceu ao julgamento. Na casa de Carlos, a PJ apenas encontrou duas impressões digitais de Flávio, na casa de banho.



"Matou uma boa pessoa"

"Matou uma boa pessoa, que ajudava os outros, que o recebeu e o acolheu em casa. Que gostava de si e até lhe deu a chave da casa", referiu o juiz.