Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condenado por tentar incendiar escritório

Advogado acusa o Ministério Público de não ter investigado “os mandantes” do crime, que atribui à chamada Máfia de Braga.

Por Fátima Vilaça | 08:34

O Tribunal de Braga condenou a dois anos e meio de prisão, com pena suspensa, um homem de 49 anos que tentou fazer explodir o escritório do advogado João Magalhães, em julho de 2013. O ataque foi levado a cabo por dois homens, que foram surpreendidos em flagrante pelo advogado e pela PSP. Um dos arguidos morreu de forma misteriosa, na cadeia de Braga - cumpria pena por outro crime. O segundo, Vítor Castro, que tem outra condenação recente, nunca compareceu em julgamento.



João Magalhães ficou satisfeito com a decisão da Justiça, mas não poupa críticas ao Ministério Público (MP), a quem acusa de não ter tido "vontade de investigar" o caso de fogo posto. "Não fez a investigação como devia ter feito. O que o MP não fez, por exemplo, foi averiguar quem foram os mandantes do crime", acusou o advogado.



João Magalhães não tem dúvidas de que se tratou de um ato "encomendado" pelo grupo que o próprio causídico denomina de ‘Poderosas’. "É a forma de atuação típica da Máfia de Braga e, por isso, nunca tive dúvidas de que tem a mão das ‘Poderosas’", afirmou o advogado ao Correio da Manhã.



O ataque ao escritório, próximo do Tribunal de Braga, aconteceu na madrugada de 3 de julho de 2013. A Justiça deu como provado que Vítor Castro "muniu-se de uma garrafa que continha material inflamante, tendo chegado a derramar parte do líquido para o interior do escritório", com o objetivo de "provocar incêndio".