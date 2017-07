Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condenados a prisão por ‘guerra’ de droga

Um dos arguidos também foi condenado por ter relações sexuais com menor, de 13 anos.

Por João Mira Godinho | 10:33

Penas de oito anos e seis meses para um, e de seis anos e seis meses para outro. Estas as sentenças ontem lidas no tribunal de Faro a dois homens, por vários crimes violentos relacionados com o tráfico de droga. Um foi ainda condenado por abuso sexual de uma menor, de 13 anos.



Hélder Gomes, 21 anos, foi detido em setembro passado, na ilha da Culatra. Era procurado por envolvimento numa agressão, junto ao Ria Shopping, em Olhão, em junho de 2015, pela participação num tiroteio, na estação de comboios da cidade, em setembro desse ano, e ainda por roubos. Tudo situações relacionadas com o tráfico de droga.



Quando foi capturado, estava com a menor, que tinha fugido de casa. Em tribunal ficou provado que ambos mantiveram relações sexuais regulares. Hélder foi condenado à pena mais pesada, em cúmulo jurídico.



Já Filipe Sebastião, também esteve envolvido no tiroteio na estação de comboios de Olhão (Hélder disparou contra ele e Filipe ripostou), foi condenado ainda por envolvimento numa situação, na estrada da Penha, Faro, em junho de 2016. Com o irmão gémeo, agrediu um homem, de muletas, e efetuou três disparos de caçadeira.



O irmão foi condenado a dois anos e seis meses, com pena suspensa.



PORMENORES

Atingido na cabeça

No tiroteio na estação de Olhão, um homem foi ferido ao ser atingido na cabeça. Estava a fumar haxixe com Filipe quando Hélder disparou na direção deste.



Perseguiu rival a disparar

Após o tiro de Hélder, Filipe perseguiu e fez três disparos, sem o atingir. Os dois homens usaram pistolas calibre 6,35 mm.



Penas por vários crimes

Ambos foram condenados por tentativa de homicídio, posse de arma proibida e ofensa à integridade física agravada. Hélder também foi condenado por roubo e abuso sexual de menor.