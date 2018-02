Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condenados a seis e sete anos de prisão cinco homens acusados de roubo agravado

Os factos remontam a abril e setembro de 2016.

19:36

Cinco homens, entre os quais dois que se faziam passar por agentes da Polícia Judiciária, foram condenados pelo Tribunal de Santarém a seis e sete anos de prisão por roubo agravado.



Em comunicado, a Procuradoria da Comarca de Santarém afirma que, em sentença proferida no passado dia 06, dois dos arguidos foram condenados a seis anos de prisão pela prática de um crime e os restantes três a sete anos de prisão pela prática de dois crimes, confirmando parcialmente a acusação deduzida pelo Ministério Público.



"Os factos remontam a abril e setembro de 2016, quando, atuando concertadamente e de acordo com um plano previamente gizado, alguns dos arguidos fizeram-se passar por Inspetores da Polícia Judiciária em exercício de funções, assim atemorizando as vítimas e levando-as a franquear-lhes a entrada nas suas residências", afirma a nota.



O grupo apropriou-se de 8.600 euros em dinheiro, de pulseiras de ouro, no valor de 1.800 euros, de uma máquina fotográfica e de um telemóvel, acrescenta.



Os cinco foram também condenados, solidariamente, a pagar uma indemnização a um dos lesados, no valor de 9.800 euros, a título de reparação provisória, afirma a nota.