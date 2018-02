Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condenados por assaltos no Porto

Marco Guedes, conhecido por ‘Pia’, foi condenado a uma pena de seis anos e meio de prisão.

Por Nelson Rodrigues | 08:33

Marco Guedes, conhecido por ‘Pia’, foi ontem condenado a uma pena de seis anos e meio de prisão por dez assaltos em estabelecimentos da zona Norte, entre 2015 e 2016. O arguido tem ainda de pagar 1350 euros de indemnização a uma das empresas que assaltou.



O Tribunal de S. João Novo, no Porto, aplicou ainda mais duas penas efetivas, de dois anos e nove meses, e cinco anos e meio de cadeia. Armando Cabreiras, outro arguido, que estava com pulseira eletrónica, apanhou quatro anos de prisão, suspensa. "Foram muitos assaltos num curto espaço de tempo", disse a juíza na leitura do acórdão.