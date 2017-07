Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condenados por bater e esfaquear polícia

Agente da PSP fora de serviço tentou parar conflito entre um casal e foi agredido.

Por Tiago Griff | 13.07.17

Quatro pessoas foram condenadas a penas de prisão - duas delas efetivas - pela agressão brutal a um polícia fora de serviço, em Olhão, em 2016, quando este tentava parar um confronto físico entre um casal à porta de um café. A vítima, de 40 anos, foi atacada com uma faca e recebeu tratamento hospitalar.



Dos arguidos, todos familiares, apenas dois tiveram mão mais pesada na decisão do coletivos de juízes do Tribunal de Faro: João Cabeças foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão efetiva, por homicídio tentado, tal como Carlos Cabeças, condenado a 1 ano e 7 meses por ofensa à integridade física qualificada.



Raúl Cabeças e Guiomar Martins, que também participaram nas agressões, foram condenados a 1 ano e 4 meses e 1 ano e 2 meses, respetivamente, também pelo crime de ofensa à integridade física, mas ficaram com as penas suspensas.



O caso remonta a 24 de setembro de 2016 junto a um café do bairro do Siroco. O agente da PSP passava pelo local quando tentou acalmar os desacatos entre um casal - dois dos arguidos - que se estavam a agredir mutuamente.



Não gostaram da atuação do agente e, com os restantes arguidos, agrediram-no, partiram-lhe uma garrafa na cabeça e esfaquearam-no.



PORMENORES

Abalroaram o carro

No meio da confusão, os dois elementos do casal entraram dentro de um automóvel e abalroaram o veículo da vítima, fazendo vários danos no veículo.



Condenados a pagar

Para além das condenações às penas de prisão, os quatro arguidos são obrigados a pagar um total de 12 412 euros ao agente da PSP.



Pediram desculpa

Na sessão de alegações finais, em frente aos juízes do Tribunal de Faro, dois dos arguidos chegaram a pedir desculpa à vítima pelas agressões.