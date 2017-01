Condenados por dezenas de burlas

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Dois jovens toxicodependentes desempregados foram contratados por três amigos para serem os testas de ferro, em mais de duas dezenas de burlas a empresas, nas Caldas da Rainha. O plano resultou durante quase um ano, mas foram descobertos e levados a tribunal.O grupo foi julgado no Tribunal de Leiria, sendo três arguidos condenados a penas de prisão superiores a sete anos, enquanto dois ficaram com as penas suspensas. Foram ainda condenados a indemnizar os lesados em 85 mil euros.Os arguidos compravam empresas em situação económica difícil e comprometiam-se a pagar as dívidas, apoderando-se do seu património, que depois vendiam. E usavam cheques carecas dessas empresas para fazerem compras.