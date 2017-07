Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condenados por roubo e sequestro

Vítima foi espancada a murro e pontapé e roubada.

09:14

Dois homens e duas mulheres que participaram, nas Caldas da Rainha, no sequestro de um homem que foi espancado a murro e pontapé, roubado e depois obrigado a dar o código do cartão Multibanco, foram condenados pelo tribunal de Leiria a penas de prisão, mas apenas um deles irá cumpri-la efetivamente, uma vez que as outras ficaram suspensas.



Segundo o acórdão, a vítima foi contactada por telefone por uma das arguidas, a 29 de março de 2016. Ela propôs-lhe um encontro com vista a proceder ao pagamento da quantia de 120 euros que o homem lhe emprestara.



Tendo-se dirigido ao local combinado, confrontou-se com a outra arguida e logo de seguida surgiram os dois arguidos que o sequestraram e depois levantaram 260 euros.