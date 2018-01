Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor com álcool mata duas mulheres

Suspeito foi ouvido pela PSP da Guarda e libertado. Será notificado para ir a tribunal.

Por Alexandre Salgueiro | 01:30

O homem que na tarde de domingo atropelou mortalmente duas mulheres, no centro da Guarda, conduzia com uma taxa de álcool de 0,94 gramas por litro de sangue – a taxa máxima permitida é de 0,49 g/l –, apurou o CM junto de fonte oficial da PSP da Guarda.



O condutor de 30 anos, residente na cidade, "prestou declarações na PSP mas não ficou detido", porque não foi apanhado em flagrante e a taxa de álcool é inferior a 1,2 gramas por litro.



"Só a partir deste valor é que a condução sob efeito de álcool é considerada crime", explicou ao CM fonte ligada à investigação.



O condutor incorre numa contraordenação muito grave cujo auto será adicionado ao processo judicial em curso.



O acidente ocorreu pelas 17h00 de domingo no sentido ascendente da rua Cidade de Bejar, perto da rotunda da Luz. O condutor, que estaria em despique com uma moto-4, perdeu o controlo a meio de uma curva, galgou o passeio e colheu duas amigas que se deslocavam para casa depois de assistirem à inauguração da capela mortuária da Póvoa de Mileu.



Cacilda Antunes, de 68 anos, e Dulce Domingos Pinto, de 71, foram ambas transportadas para o hospital da Guarda mas acabaram as duas por morrer.