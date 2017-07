Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor acusado por cinco homicídios

Por P.G. | 08:15

O condutor que provocou um acidente com cinco mortos, da mesma família, que seguiam numa carroça, em Castro Verde, vai ser julgado por cinco crimes de homicídio negligente.



A colisão ocorreu a 21 de setembro de 2015.



Segundo a acusação, o condutor, de 76 anos, bateu na carroça com a frente do seu carro ao tentar ultrapassá-la.



Morreram no sinistro um casal - o homem de 35 anos e a mulher de 38 - e três filhos, um bebé, de 11 meses, uma menina, de oito anos, e um menino, de 10.