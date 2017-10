Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor atropela menor e foge

Ia em carro com matrículas falsas e furou operação Stop.

09:18

O alerta chegou aos agentes da PSP que na madrugada de domingo participavam numa operação Stop na zona de Chelas, em Lisboa. Um Renault Clio tinha acabado de atropelar uma jovem de 15 anos naquele bairro e o condutor colocou-se em fuga na direção dos agentes.



Mas o suspeito furou a própria operação Stop e o carro foi encontrado mais tarde no bairro Madre de Deus. Tinha quatro placas de matrícula: as verdadeiras, e por cima destas duas falsas. A PSP tenta agora identificar o condutor.



Este episódio foi reportado pelas 00h30 de domingo. Numa ação que está agora a ser investigada pela Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa, o condutor atropelou primeiro a menor, que acabou por sofrer ferimentos considerados ligeiros, tendo sido assistida por equipas de socorro.



Depois, o condutor fugiu na direção da operação Stop e conseguiu evitar os agentes, desrespeitando as ordens de paragem e até mesmo subindo passeios. No meio destas manobras perigosas, o condutor embateu mesmo numa viatura que estava a ser fiscalizada pela PSP.



Os agentes acabaram por localizar a viatura mais tarde, já vazia. Foi apreendida.



Vítima internada

A jovem de 15 anos acabou por ser assistida no local pelos bombeiros e pelo INEM, tendo posteriormente sido levada ao Hospital Dona Estefânia.



Carro estacionado

O carro suspeito foi encontrado estacionado na rua Manuel José da Silva, no bairro de Madre Deus, a poucos quilómetros do local do atropelamento.



PSP tenta identificar

A polícia tenta identificar quem era o condutor da viatura agora apreendida. A viatura tinha também matrículas falsas.