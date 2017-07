Fugiu após o acidente, mas entregou-se ontem.

Por Magali Pinto | 10.07.17

pub

Condutor colhe agente da PSP e duas crianças

O atropelamento aconteceu no sábado ao final da tarde. O agente Monteiro, de 25 anos, estava a caminhar na rua Professor Vieira Natividade, em Telheiras, Lisboa. No mesmo passeio estavam a andar de bicicleta duas crianças - irmãos gémeos de dez anos. Foi nesse instante que um condutor avançou contra os três e logo a seguir fugiu.Segundo oapurou junto de fonte oficial da PSP, o condutor do Opel Corsa entregou-se ontem de manhã na esquadra de Telheiras. De acordo com o que várias testemunhas disseram aos agentes da PSP, o condutor ainda embateu numa paragem de autocarro, mas seguiu viagem deixando as três vítimas no chão.O polícia e os dois irmãos gémeos foram levados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Ontem à tarde estavam ainda internados devido a lesões na cabeça. O agente nem se recorda do acidente.O homem que conduzia o Opel Corsa incorre na prática do crime de ofensas à integridade física por negligência, que prevê uma pena de prisão até dois anos ou 240 dias de multa. Pode ainda responder por outras infrações rodoviárias.Foram várias as pessoas que durante o dia de ontem colocaram um apelo no Facebook para que o condutor fosse identificado. Chegaram inclusivamente a colocar a matrícula do carro para ajudar no trabalho da polícia.