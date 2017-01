Condutor condenado por atropelar motard

CM apurou, o homem tem diversos processos judiciais e condenações por crimes de condução sem habilitação legal, condução sob efeito de álcool, furtos ou roubos.



Neste mais recente processo, foi condenado a uma pena de quatro anos e meio de prisão, em cúmulo jurídico, pela prática de homicídio negligente, na forma grosseira, omissão de auxílio agravado e condução sem habilitação legal. A defesa e a família da vítima vão recorrer.



Um homem de 35 anos foi condenado a uma pena de quatro anos e meio de prisão pelo atropelamento mortal de um motociclista, seguido de fuga, na EN2, no Chelote, em Faro, em 2015.A colisão aconteceu cerca das 14h45 do dia 15 de março. O arguido seguia num Audi A6 no sentido Chelote-Faro, enquanto Vítor Silvestre, 51 anos, seguia no sentido contrário. Sem que nada o fizesse prever, o arguido, Nazário Fernandes, efetuou uma inversão de marcha e invadiu a via de trânsito contrária, provocando a colisão fatal com o motociclista.Segundo o acórdão do Tribunal de Faro, "ao dar-se conta que tinha colidido violentamente com outro veículo, o arguido colocou-se em fuga", sem prestar assistência à vítima. Vítor Silvestre sofreu traumatismos múltiplos, que acabaram por lhe provocar a morte pouco depois.