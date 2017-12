Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor de reboque colhido

O homem sofreu ferimentos graves e foi levado para o Hospital de Faro.

Por Tiago Griff | 08:40

O condutor de um reboque, que prestava assistência a uma viatura avariada na A22, foi colhido, depois de outro veículo embater no reboque, ontem, pelas 16h15, na A22, na zona de Santa Bárbara de Nexe. O homem sofreu ferimentos graves.



O acidente ocorreu quando a vítima, 32 anos, colocava a viatura avariada em cima do reboque. Um outro condutor que circulava no sentido Faro/Olhão perdeu o controlo do veículo e embateu no reboque, que atingiu o homem. Assistido no local pela VMER e por uma ambulância do INEM, o ferido foi depois transportado para o hospital de Faro.