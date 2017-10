Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor de veículo detido em Lousada na posse de vários tipos de droga

Por Lusa | 23:31

A GNR anunciou hoje ter detido um homem de 22 anos, em Lousada, que transportava vários tipos de droga no carro que conduzia.



De acordo com o Comando Territorial do Porto, a detenção ocorreu hoje, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária.



Segundo um comunicado da GNR, o detido apresentou "comportamento suspeito" e, por isso, "procedeu-se à realização de uma revista e uma busca ao veículo que conduzia".



Os militares apreenderam 307 doses de haxixe, 25 doses de cocaína e seis doses de canábis em folha.



Ao suspeito foram ainda apreendidos 63 euros em dinheiro, uma faca utilizada no corte e diverso material de embalamento e doseamento.



O detido foi notificado para comparecer no Tribunal de Lousada.