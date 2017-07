Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor fere sete e foge de acidente

Homem em estado crítico evacuado por helicóptero do INEM junto a Coruche.

Por João Tavares | 10:59

Foi tudo muito rápido e eu nem me apercebi de como as coisas aconteceram. Mas depois vieram dizer-me que foi um carro que vinha a ultrapassar que me bateu e depois fugiu". O testemunho é de José Inácio, o condutor de um dos quatro carros que se envolveram num acidente que provocou sete feridos , ontem de manhã, entre o Couço e Coruche.



Fonte da GNR confirmou ao CM que está a investigar a possibilidade de haver o envolvimento dessa quinta viatura, que segundo testemunhas será um BMW preto cujo condutor terá fugido na direção do Couço.



Para trás ficou um cenário de destruição, com quatro carros fora da estrada e pessoas feridas no seu interior. Num deles, um Chevrolet, os bombeiros de Coruche tiveram mesmo de desencarcerar o condutor. Este foi considerado o ferido mais grave dos sete, tendo sido transportado em estado crítico num helicóptero do INEM.



Uma outra viatura ficou capotada a cerca de 15 metros da berma, numa zona de vegetação rasteira. Desde a hora do alerta – às 11h09 – que as autoridades se viram obrigadas a cortar a Estrada Nacional 251 em ambos os sentidos. Tudo para que os bombeiros de cinco corporações pudessem prestar apoio às sete vítimas – todas transportadas ao hospital de Santarém - e para que os elementos do Núcleo de Investigação Criminal a Acidente de Viação da GNR procedesse a perícias de forma a determinar como ocorreu o acidente. A circulação foi retomada pelas 13h15 de forma condicionada.