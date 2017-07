Homem foi detido pela PSP após colisão que envolveu três carros.

10.07.17

Condutor foge de acidente violento no Porto

A PSP do Porto perseguiu pelas 15h00 desta segunda-feira um condutor que provocou um violento acidente que envolveu três carro na Avenida Marechal Gomes da Costa, no Porto.O homem, que terá 35 anos, tentou escapar do local e foi perseguido pela PSP, que o deteve pouco depois, tendo sido levado para a esquadra.Um dos veículos capotou no acidente, que deixou ferido um dos envolvidos, um homem de cerca de 40 anos. Foi assistido no local por moradores e depois pelos bombeiros Portuenses. Foi conduzido ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.