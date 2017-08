Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor levado como refém em roubo armado

Encapuzados sequestram condutor de carrinha de tabaco.

Por Ana Botto | 09:25

O grupo criminoso estava encapuzado e, sob ameaça de uma arma de fogo, assaltou um condutor de uma carrinha de transporte e distribuição de tabaco. O violento assalto ocorreu esta sexta-feira, às 08h20, no bairro do Pica-Pau Amarelo, no Monte de Caparica, em Almada.



O funcionário da empresa de distribuição seguia no seu trajeto diário quando foi abordado e imobilizado pelos ladrões naquele bairro, considerado como uma zona sensível pela PSP do distrito de Setúbal. O gang armado terá manietado a vítima enquanto carregava as caixas com os volumes de cigarros.



Após o assalto, levaram o veículo, acabando por abandoná-lo mais tarde noutro local do Monte de Caparica. Até à hora de fecho desta edição, ainda estavam em fuga.

Já o condutor foi encontrado pelos militares bastante assustado e trancado no interior do veículo. Fonte policial disse ao CM que apesar da violência do assalto o distribuidor de tabaco sofreu apenas ferimentos ligeiros. Tinha algumas escoriações mas não quis ser assistida numa unidade hospitalar.



A GNR foi chamada ao local, tendo o caso transitado para investigação da Polícia Judiciária.



O CM tentou obter mais esclarecimentos, através do Gabinete de Relações Públicas do Comando Territorial da GNR de Setúbal, mas sem sucesso.



Vários comerciantes da zona contaram ao CM que este tipo de assaltos tem sido frequente naquela zona de Almada. "Há pouco tempo, outro distribuidor de tabaco também foi aqui assaltado", contou uma comerciante do Monte de Caparica.



Na mesma zona, recorde-se, um grupo armado assaltou, no final do ano passado, outro funcionário de uma empresa de tabaco. Este funcionário também foi ameaçado com arma de fogo. As autoridades investigam possíveis ligações entre os casos.