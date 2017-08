Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor morre ao cair ao mar em Porto Santo

Bombeiros ainda estão no local.

Por Lusa | 13:32

Um automóvel caiu este sábado ao mar na zona do Porto de Abrigo da ilha do Porto Santo, no arquipélago da Madeira, provocando a morte do condutor, disse fonte da corporação de bombeiros local.



"Houve um carro que caiu ao mar com um senhor dentro que faleceu. Quando o retiraram já estava cadáver", disse a mesma fonte, realçando que as informações ainda são escassas sobre esta situação e a identificação da vítima.



Os bombeiros ainda estão no local, referiu.



O Porto Santo é um dos destinos de férias mais procurados pelos madeirenses nos meses de verão e tem como 'ex-libris' a praia de areia fina e amarela com uma extensão de nove quilómetros.



A população nesta altura do ano aumenta significativamente, motivo pelo qual as autoridades reforçam os meios de segurança, nomeadamente o Serviço Regional de Proteção Civil desloca para a ilha uma Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) entre os meses de junho e setembro.