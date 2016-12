Condutor que atropelou idoso entregou-se à GNR

O que achou desta notícia?







70.8% Muito insatisfeito

70.8% 2.1%

2.1% 2%

2% 6.3%

6.3% 18.8% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







70.8% Muito insatisfeito

70.8% 2.1%

2.1% 2%

2% 6.3%

6.3% 18.8% Muito satisfeito Outras 48 pessoas também já deram o seu contributo pub

O condutor do BMW preto que atropelou mortalmente Tomé Teixeira em Duas Igrejas, Paredes entregou-se na manhã deste sábado no posto da GNR de Lordelo.O homem, de 45 anos, assumiu ter colhido mortalmente Tomé Teixeira, de 76 anos, quando este atravessava a estrada numa zona onde existe sinalização de passadeira - embora as faixas brancas tenham sido cobertas por alcatrão numa obra que aconteceu há alguns meses.O condutor foi identificado e vai aguardar pelo desenrolar do processo em liberdade.