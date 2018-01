Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor salva retroescavadora de camião em chamas

Pesado incendiou-se esta terça-feira em Odemira.

20:03

Um camião incendiou-se esta terça-feira na estrada que liga São Teotónio à Zambujeira do Mar, em Odemira. O pesado transportava uma máquina giratória que foi retirada pelo motorista.



Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira, Luís Oliveira, o condutor do camião conseguiu retirar a máquina que transportava e com a mesma lançar terra para o incêndio, reduzindo a evolução das chamas.



Às 18h10 o incêndio foi dado como extinto. O veículo ficou completamente destruído.



Não há feridos a registar no incidente. No local estiveram os bombeiros de Odemira com sete elementos, três viaturas e a GNR.