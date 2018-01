Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor sem carta mata na passadeira

Arguido, de 52 anos, responde por homicídio por negligência e omissão de auxílio por ter fugido do local após o acidente.

Por Nelson Rodrigues | 10:25

Um homem, de 52 anos, sem carta de condução, está a ser julgado no Tribunal de Vila Nova de Gaia por atropelar mortalmente uma idosa numa passadeira, na manhã de 14 de outubro de 2015, na avenida Gomes Júnior, na Madalena. Diz o Ministério Público, que o arguido conduzia o carro de forma "desatenta, com falta de cuidado e em excesso de velocidade" quando matou Joaquina Almeida, de 81 anos. Depois fugiu do local e abandonou a viatura nas imediações da rua onde ocorreu o acidente.



O arguido responde por homicídio por negligência, condução de veículo sem habilitação legal e omissão de auxílio. Refere a acusação, que a vítima foi atingida após sair de um café, onde tinha comprado pão. Foi colhida com violência e projetada 28 metros. O óbito foi declarado no local pelo INEM.



"A vítima e a passadeira eram perfeitamente visíveis para o arguido, dada a inexistência de qualquer obstáculo que lhe prejudicasse a visibilidade (...). Ao aproximar-se da passadeira não diminuiu a velocidade nem susteve a marcha para permitir a passagem da ofendida", lê-se na acusação, que refere também que o arguido se apercebeu que a vítima tinha ficado ferida com gravidade mas que não a socorreu.



O automóvel foi abandonado a 500 metros do local onde morreu Joaquina Almeida. O Ford Focus conduzido pelo arguido estava em nome do filho. O homem foi detido dias mais tarde pela PSP. Já foi condenado em tribunal a três penas de multa.