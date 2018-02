Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor tem doença súbita e provoca acidente em Braga

Homem sentiu-se mal quando conduzia na zona de Santa Tecla. Morreu no hospital.

19:06

Um condutor que seguia na rua Jaime Sottomayor, na zona de Santa Tecla, em Braga sentiu-se mal ao volante e provocou um acidente com um veículo que circulava na faixa contrária. O acidente aconteceu por volta das 17h00 desta quinta-feira.



Segundo os Bombeiros Sapadores de Braga, o homem foi retirado do local em estado grave por uma viatura do INEM. A vítima foi assistida no Hospital de Braga, onde acabaria por morrer. Ao que o CM apurou, o homem, na casa dos 70 anos, terá sofrido um ataque cardíaco



O carro desgovernado invadiu a faixa contrária e foi chocar de frente com outro veículo, mas os ocupantes deste segundo carro não sofreram ferimentos.