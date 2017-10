Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutora atropela dois homens durante procissão

Mulher terá perdido o controlo do carro durante cerimónia em Sintra.

07.10.17

Uma condutora perdeu o controlo da viatura que conduzia e atropelou dois homens, este sábado, durante a procissão da Nossa Senhora dos Enfermos, em Camarões, Almaragem do Bispo, Sintra.



Os homens, com 25 e 30 anos, foram assistidos no local e acabaram por ser transportados para o hospital Amadora-Sintra. Segundo apurou o CM, o seu estado de saúde inspira alguns cuidados.



Também a condutora teve de ser transportada ao hospital com alguns ferimentos e em estado de choque.



O alerta foi dado perto das 22h00 deste sábado.