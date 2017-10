Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutora de 60 anos morre em colisão com camião

Acidente aconteceu em Guimarães.

Por Lusa | 16:18

Uma mulher de 60 anos morreu hoje, em Guimarães, na sequência de uma colisão entre a viatura que seguia e um camião, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários daquela cidade.



Segundo a referida fonte, o alerta para a ocorrência foi dado às 13:43, tendo a corporação de bombeiros deslocado para o local, na Rua da Gandra, freguesia de Silvares, uma ambulância, um desencarcerador e sete elementos.



"O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura de Emergência Médica do Hospital de Guimarães, afirmou a referida fonte.



No local esteve ainda a GNR.