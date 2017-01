Condutora julgada por matar

Circulou quatro quilómetros em contramão, até o seu carro chocar de frente com o carro conduzido por Paulo Monteiro, de 42 anos, que morreu no local.Veronique Sousa sofreu ferimentos ligeiros em resultado do acidente. Estava alcoolizada e acusou uma taxa-crime de 1,67 g/l. A viúva da vítima, Christelle Jacquin, descreveu a tristeza que se apoderou da família, sobretudo dos filhos, de 14 e 17 anos.