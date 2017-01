Condutores revoltados com obras inacabadas

O contrato para a requalificação da EN125 foi celebrado em 2009 e as obras já deviam ter sido concluídas há 5 anos. Hoje, o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, desloca-se à região para anunciar o recomeço dos trabalhos mas, em resposta ao PCP, o Governo disse que apenas recomeçam no segundo trimestre.

A demora na conclusão dos trabalhos de requalificação da Estrada Nacional 125 está a deixar os automobilistas à beira de um ataque de nervos. "Esta zona encontra-se em obras há mais de um ano e acontecem aqui acidentes frequentemente", desabafa Joaquim Martins, que vive na zona da Patã de Cima (Loulé) e utiliza a EN125 todos os dias.Naquele movimentado troço da principal estrada algarvia existe um desnível entre as faixas de rodagem e as bermas porque não foi concluída a obra de pavimentação. "Quando chove, a estrada fica um lago", explica Joaquim Martins. "Mais valia terem deixado a estrada como estava do que terem começado as obras e depois não as acabarem", defende Fernando Rodrigues, que não tem dúvidas de que se trata de uma situação "vergonhosa". As queixas são partilhadas por Daniel Alves, que lembra que a requalificação da EN125 "já devia estar concluída há muito tempo". Este automobilista, que diariamente utiliza a estrada, considera que as obras inacabadas agravam "o risco de acidentes".Segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, no ano passado registaram-se mais 751 acidentes no Algarve do que em 2015. No total, foram contabilizados 10 241 desastres em toda a região, que provocaram 31 mortos.