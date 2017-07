Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conduz até casa depois de levar tiro

Judiciária tenta perceber em que contornos ocorreu este crime.

Por J.T. | 08:46

Um jovem com cerca de 20 anos foi baleado num ombro, depois de ter deixado a namorada em casa, na Quinta do Mocho, Loures.



Segundo fonte da PSP, a vítima ainda conduziu até casa, no Prior Velho, tendo depois sido transportada pelo irmão ao Hospital de São José.



A Judiciária, a quem cabe agora a investigação, tenta perceber em que contornos ocorreu este crime, com a vítima a dizer que desconhece as razões.



No hospital foi retirado o projétil do ombro da vítima.