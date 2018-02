Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Confessa assalto para ajudar família

Oito arguidos tentaram matar agentes da Polícia Judiciária.

Por Ágata Rodrigues | 09:09

"Estou arrependido do que fiz. Admito que fui com eles furtar a carrinha e que participei no assalto à estação de serviço na A7. Aceitei a proposta porque precisava de dinheiro para os meus três filhos e para a minha mulher, que está doente". Foi desta forma que Ricardo Santos, de 41 anos, - um dos oito arguidos que começaram a ser julgados, esta segunda-feira, no Tribunal de Matosinhos - justificou os assaltos que cometeu com mais sete homens, em maio do ano passado.



Os arguidos, que estão todos em prisão preventiva, também efetuaram disparos de arma de fogo na direção de inspetores da PJ, durante uma perseguição na zona de Matosinhos, após o assalto na A7, em Famalicão. Estão acusados de três crimes de tentativa de homicídio qualificado, sete de roubo e um de posse de arma proibida.

Em tribunal, sete arguidos tiveram de se ausentar da sala enquanto Ricardo Santos prestava declarações, já que este foi ameaçado por ter confessado os crimes. A procuradora do Ministério Público instaurou um processo-crime a dois dos arguidos por terem dito "resolvemos isto na cadeia".



"Fomos armados para a loja e a ideia era levar o dinheiro do cofre. Eu fiquei cá fora enquanto eles foram exigir o dinheiro ao funcionário. Depois, na carrinha, percebemos que estávamos a ser perseguidos pela polícia. Aí eles partiram um vidro e, ao primeiro tiro de caçadeira que ouvi a ser disparado, desmaiei", acrescentou Ricardo.

O grupo assaltou também um café, em abril do ano passado, levando cerca de 4900 euros.