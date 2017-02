Confessa facada ao namorado mas diz que era só para assustar

O que achou desta notícia?







A mulher que começou ontem a ser julgada, no Tribunal de Leiria, por ter tentado matar o namorado com uma facada no peito, confessou o crime, mas disse que só o queria assustar e pediu desculpa pelo seu comportamento.Cátia Silva, de 34 anos, que está em prisão preventiva, prestou um longo depoimento ao Tribunal, descrevendo as circunstâncias em que vivia com Paulo Bento, de 39 anos, e os hábitos de alcoolismo. O crime ocorreu em agosto de 2016, durante uma discussão causada pela ingestão de álcool, na casa onde viviam, em Amor, Leiria. Ele deu-lhe uma bofetada, ela foi buscar uma faca à gaveta dos talheres e atacou-o.A vítima não prestou declarações, comportamento que a defesa considerou caricato. O acórdão será lido no dia 7.