Confirmada prisão efetiva para gerente acusado de fraude fiscal

Arguido emitiu "faturas sem que as mesmas correspondessem a transações ou prestações de serviços reais".

11:40

O Tribunal da Relação do Porto confirmou a pena de três anos de prisão efetiva aplicada a um gerente de uma empresa do setor corticeiro pelo crime de fraude fiscal qualificada, informou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.



Por acórdão datado de 17 de janeiro, a Relação do Porto negou provimento ao recurso do arguido, confirmando a decisão do Juízo Central Criminal de Santa Maria da Feira, indica uma nota publicada na página oficial da PGD do Porto, na Internet.



Segundo a acusação do Ministério Público, o arguido, com o acordo de outros indivíduos, igualmente arguidos, com ligações à mesma indústria, "emitiu dezenas de faturas sem que as mesmas correspondessem a transações ou prestações de serviços reais".



O objetivo era que os acusados pudessem utilizar estas faturas falsas na contabilidade das respetivas empresas, deduzindo indevidamente o montante de IVA.



De acordo com a Procuradoria, o valor global de IVA deduzido indevidamente foi superior a 163 mil euros.