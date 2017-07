Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Confronto entre reclusos pelo poder na prisão

Agressões tiveram lugar durante o regresso às celas.

Por João Tavares e Magali Pinto | 08:11

Dezenas de reclusos da prisão de Caxias, em Oeiras, envolveram-se em confrontos físicos antes do recolher às celas. Uma fonte explicou ao CM que "tudo se deve à luta pelo poder de uma das alas", que coloca frente a frente dois grupos rivais: um de reclusos já antigos, e outro que ali está há menos tempo.



Um episódio de violência no local de onde, em fevereiro, dois chilenos e um luso-israelita fugiram. Os confrontos tiveram lugar na manhã de domingo. "A situação foi rapidamente solucionada pelos elementos da vigilância presentes e dela não resultaram ferimentos nem em reclusos, nem em elementos da vigilância", respondeu a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, questionada pelo CM.



E conclui: "Os reclusos identificados como intervenientes nesta alteração da ordem foram separados e colocados em celas e alas distintas, estando a decorrer o competente processo disciplinar".



Para Júlio Rebelo, presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, há "sistemas vitais nas prisões que começam a falhar".



"Não sabemos quanto tempo mais aguentamos isto. Não temos guardas suficientes", diz.