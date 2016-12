Confusão com regras nas rotundas não aumenta patrulhas

CM apurou, os patrulhamentos não estão a ser reforçados.



As declarações amigáveis têm prevista a ocorrência de acidentes em rotundas, mas raramente os intervenientes conseguem chegar a um acordo. E mesmo após a investigação das seguradoras, as divergências continuam. Mesmo assim, ao que oapurou, os patrulhamentos não estão a ser reforçados.

Apesar de os automobilistas continuarem a manifestar muitas dúvidas face às novas regras de circulação em rotundas que o novo Código da Estrada introduziu, desde o início de 2014, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) não recomendou, até ao momento, qualquer reforço de patrulhamento nesse sentido à GNR e à PSP, apurou oDesde 1 de janeiro de 2014 que foi introduzida a obrigatoriedade de os condutores circularem na faixa mais próxima do centro das rotundas, saindo para as faixas mais à direita apenas quando se aproximam da saída pretendida. Segundo as seguradoras, a regra tem feito aumentar os acidentes de viação.O Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros, que medeia os conflitos entre segurados e seguradoras, afirma já ter tratado de cerca de três mil processos só em 2016.