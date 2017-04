Já são conhecidos todos os rostos das vítimas de Lamego

Ana Sofia



Pouco se sabe, para já, de Ana Sofia Baptista, uma das mais jovens vítimas deste acidente. Estava, até ao momento, dada como desaparecida. Era sobrinha do proprietário e também trabalhava na fábrica.









Vítor Costa



Entre os mortos encontra-se um empregado de Egas. Trata-de de Vítor Costa, de 39 anos, que exibia com orgulho a tshirt da empresa em algumas fotografias que partilhava no Facebook. Pouco se sabe, para já, de Ana Sofia Baptista, uma das mais jovens vítimas deste acidente. Estava, até ao momento, dada como desaparecida. Era sobrinha do proprietário e também trabalhava na fábrica.Entre os mortos encontra-se um empregado de Egas. Trata-de de, de 39 anos, que exibia com orgulho a tshirt da empresa em algumas fotografias que partilhava no Facebook.



Celebrava, no dia em que morreu, os 17 meses do filho mais novo.



Era o único sustento da casa.



"Eu tenho dois filhos. Um fez hoje 17 meses e a outra tem nove anos e eu não sei como vai ser", conta, desesperada, a mulher, Fernanda Costa, que falou com os jornalistas ao cair da noite e confirmou a morte do marido.



"Estava a poucos metros quando ouvi a primeira explosão. Quando cheguei aqui já estava tudo a arder, já tinha rebentado tudo. Eu chamei e chamei [por eles], mas ninguém me falou", lamentou.







David Miguel



Outro funcionário da empresa, não possuía laços familiares com as restantes vítimas.









Outro funcionário da empresa, não possuía laços familiares com as restantes vítimas.

Outro genro, Samuel, também terá perdido a vida na explosão.Deixa a mulher, Vera Sequeira Pinto (filha de Egas), e uma filha bebé. Vera ter-se-à refugiado em Marco de Canaveses esta terça-feira, lugar de onde a família é originária.