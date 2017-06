Porto entrega a Costa dossiê da candidatura à Agência Europeia do Medicamento

"Numa reunião no fim de maio, o Conselho Metropolitano do Porto (CmP), tinha decidido apresentar uma candidatura da AMP à EMA, na sequência de uma carta que recebemos do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira", justificou Emídio Sousa, referindo-se à candidatura à agência que vai deixar Londres por causa da saída do Reino Unido da União Europeia.Questionado sobre se o dossiê da AMP foi "articulado" com a Câmara do Porto, que na terça-feira deliberou por unanimidade criar um grupo de trabalho para preparar uma candidatura da cidade, o presidente do CmP disse "desconhecer" essa decisão.O responsável frisou, ainda, que o processo que quer entregar a António Costa diz respeito a "uma candidatura da AMP"."Se for no Porto, tudo bem. Estamos unidos em torno da candidatura da AMP. Queremos estar nesta candidatura a 17. Temos de ver o sítio adequado, mas o nosso nome é Porto, independentemente do sítio exato", afirmou, adiantando que o dossiê é da autoria "da professora Sofia Gaio".Na reunião de 31 de maio, o CmP decidiu "subscrever" uma carta de Rui Moreira em que o independente apontava a EMA como um dos temas que considera enfermarem de centralismo.Na ocasião, Emídio Sousa criticou que, "em nenhum momento" tenha passado pela "cabeça dos governantes que pudesse ser o Porto" a acolher a EMA.O ministério da Saúde divulgou no sábado que o Governo decidiu reabrir o processo de candidatura à sede da EMA, referindo que só o Porto, a par de Lisboa, "parece reunir condições para uma candidatura muito exigente e competitiva em termos europeus"."Neste contexto, o Governo tomou a iniciativa de contactar a Câmara do Porto para que a cidade se associasse, no âmbito da Comissão de Candidatura Nacional, ao processo de avaliação que irá decorrer à luz dos critérios oficiais definitivos", lê-se na nota.Os "critérios definitivos" para a nova localização da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa), serão definidos num conselho europeu que vai decorrer a 22 e 23 de junho e as candidaturas devem ser oficialmente apresentadas até final de julho, esclareceu o ministério.O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse no sábado à Lusa ter sido informado pelo ministro da Saúde da intenção do Governo de convidar o Porto a integrar a comissão de candidatura à sede da EMA, "no sentido de que Portugal conseguisse dentro dos prazos apresentar a melhor candidatura".