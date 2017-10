Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Constança deu posse a diretor após demissão

Empossou o novo diretor nacional do SEF, Carlos Matos Moreira.

Por M.C. | 09:08

A ex-ministra da Administração Interna Constança Urbano de Sousa empossou o novo diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Carlos Matos Moreira, após ter apresentado a demissão.



A ex-governante manteve-se em funções até o despacho de exoneração do Presidente da República ter sido publicado pelo Diário da República, o que só aconteceu após a posse do diretor do SEF.