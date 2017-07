Governo mantém número de vítimas de Pedrógão

Ministra remete elaboração e critérios da lista de vítimas para o Ministério Público e GNR.

12:31

O primeiro-ministro, António Costa, apelou esta segunda-feira a que quem tenha conhecimento de um maior número de vítimas no incêndio de Pedrógão Grande, em junho, o comunique de imediato à Polícia Judiciária e ao Ministério Público.



António Costa referiu que "não é o Governo que constrói a estatística", indicando que são as "autoridades técnicas" a fornecer os números.



O primeiro-ministro falava aos jornalistas no final da inauguração do novo centro de contacto do Serviço Nacional de Saúde, tendo sido questionado sobre notícias dos últimos dias que dão conta de mais vítimas mortais do incêndio de Pedrógão Grande, Leiria, além das 64 assumidas oficialmente.



"Se alguém tem conhecimento de um maior número de vítimas deve, obviamente, comunicar imediatamente esse facto à Polícia Judiciária e ao Ministério Público", afirmou.



António Costa acrescentou que a informação de que dispõe é que todas as aldeias foram vistas, casa a casa, pelas autoridades.



"A dimensão desta estratégia não era menor se tivesse sido metade o número de pessoas que faleceram", disse.



Não há nenhuma "lista secreta"



Antes, a ministra da Administração Interna também já tinha garantido que "não existe uma lista secreta" das vítimas mortais do incêndio de Pedrogão Grande, sublinhando que os nomes constam de um processo judicial que está em segredo de justiça.



"Não existe nenhuma lista secreta. Todas as pessoas foram identificadas pelo Instituto de Medicina Legal" como tendo morrido "na consequência direta desse incêndio", disse aos jornalistas Constança Urbano de Sousa.



A ministra adiantou que a lista das vítimas do incêndio que deflagrou a 17 de junho em Pedrogão Grande, distrito de Leiria, "consta de um processo judicial", que o Ministério Público classificou como segredo de justiça.