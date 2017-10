Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Construção e imobiliário quer saber levantamento dos prejuízos causados pelos fogos

Presidente da CPCI afirmou que é importante fazer "todo o levantamento" das necessidades e saber qual o "planeamento" que está a ser feito pelo Governo.

Por Lusa | 12:49

A Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI) considerou esta quinta-feira "importante" obter "rapidamente" um levantamento dos prejuízos causados pelos incêndios para que o setor, que vive também com "alguns problemas" de falta de mão-de-obra, possa intervir.



Em declarações à agência Lusa, o presidente da CPCI, Manuel Reis Campos, afirmou que nesta altura é importante fazer "todo o levantamento" das necessidades e saber qual o "planeamento" que está a ser feito pelo Governo, entre outras entidades, para que o setor possa intervir no terreno.



"Na zona de Pedrógão Grande falávamos em 200 habitações, aqui (casas e estruturas afetadas pelos incêndios do fim de semana) tenho conhecimento que são muitas mais e, portanto, nós queremos também saber desse levantamento oficial, qual é a necessidade e a exigência e o volume da nossa intervenção", disse.



Na opinião do presidente da CPCI, que mostrou "total disponibilidade" do setor para "ajudar" nesta matéria, é importante obter esses dados "rapidamente", para que as empresas possam dimensionar-se e preparar-se para dar uma resposta.



Questionado se há ou não mão-de-obra suficiente para dar resposta a estes casos, Manuel Reis Campos recordou que, antes dos incêndios de Pedrógão Grande, o setor da construção já vivia confrontado com "alguns problemas" nesse sentido, mas, sublinha, que é uma questão que poderá ser ultrapassada.



"Em Portugal, depois daquele período de austeridade, houve uma debandada do setor, uma restruturação, um redirecionamento, as empresas passaram a metade em termos de mão-de-obra, pois muita gente saiu para o exterior do país", recordou.



Miguel Reis Campos, prosseguiu, afirmando que o setor está "convicto" de que as empresas de construção civil "saberão analisar" e "debelar" esta situação para poder responder às necessidades.



"O que nós precisamos neste momento é saber o que é que precisam. O que é que nós temos que fazer, se podemos concorrer, qual o planeamento que vai ser feito, porque o setor tem capacidade de responder a esta questão", disse.



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano, segundo as autoridades, provocaram 42 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.



Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.



O Governo decretou três dias de luto nacional, entre terça-feira e esta quinta-feira.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.