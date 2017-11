Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Consultas canceladas por falha informática

Utentes estão a ser informados das desmarcações, sendo dada prioridade aos casos agudos.

Por Bernardo Esteves | 08:14

Dezenas de consultas médicas no Centro de Saúde de Sobral de Monte Agraço têm sido canceladas desde sexta-feira devido à falta de sistema informático.



Os utentes têm vindo a ser informados pelos funcionários da desmarcação das consultas devido aos problemas informáticos, sendo dada prioridade aos doentes com problemas agudos. O diretor do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Oeste Sul, António Martins, confirmou que o centro de saúde está sem sistema desde sexta-feira, devido a um problema no servidor e admitiu que o problema causa transtornos, porque impede os médicos de aceder ao historial clínico dos utentes.



"O problema informático foi identificado e está em resolução", afirmou o responsável, garantindo que "hoje [ontem] fica retomada a normalidade no sistema". Apesar desta garantia, ontem o problema continuava por resolver quando o CM contactou o centro de saúde pelas 15 horas.



Maria Henriques, utente do Centro de Saúde de Sobral de Monte Agraço, contou que lhe foi desmarcada uma consulta na semana passada. Esta semana já tentou por duas vezes ser consultada, uma vez que tem exames urgentes para mostrar ao médico, mas não conseguiu marcação.



O centro de saúde tem inscritos cerca de 10 mil utentes. Ao ACES Oeste Sul, pertencem ainda os centros de saúde de Torres Vedras, Mafra, Lourinhã e Cadaval. O sistema informático tem vindo a falhar desde segunda-feira em Torres Vedras, apesar de continuar a haver consultas. Já na Lourinhã parou durante dois dias da semana passada.