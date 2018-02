Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Consumiu cocaína e álcool antes de matar

Miguel Silva, 38 anos, matou, por asfixia, Regina Nunes, 21, com recurso a um fio elétrico.

Por Tiago Griff | 01:30

Miguel Silva admitiu esta segunda-feira, no Tribunal de Faro, ter passado a manhã de 26 de setembro de 2016 a consumir cocaína e álcool, antes de asfixiar Regina Nunes, com um fio elétrico, no apartamento onde viviam, em Faro. Na sessão em que foram feitas as alegações finais do julgamento, o homicida confesso disse estar "arrependido" e pediu desculpa por ter matado a jovem, de 21 anos. O Ministério Público pediu uma pena "não inferior a 20 anos de prisão" por homicídio qualificado.



"Ela estava a dormir no quarto e eu fui para a sala, onde consumi álcool e cocaína. Estava alterado", admitiu esta segunda-feira o homem de 38 anos, dia em que quebrou o silêncio que manteve desde o início do julgamento. Segundo contou, dirigiu-se ao quarto, pelas 11h00, onde tentou ter relações sexuais com Regina. Quando esta recusou, começou a discussão: "Empurrei-a para o chão, olhei para o lado, vi o fio elétrico e usei-o", contou.



"Enquanto o corpo estava no quarto, fui à esquadra da PSP para me entregar, mas voltei para trás. Também cortei os pulsos, mas os golpes não foram fundos o suficiente", revelou ainda Miguel, que pediu "desculpa à família e aos amigos de Regina".



O corpo da jovem ficou no quarto até à tarde do dia seguinte, quando Miguel se sentou no parapeito da varanda do apartamento, na zona da Carreira de Tiro, a ameaçar saltar. Foi demovido pelas autoridades, que depois encontraram o cadáver. "Devido aos factos provados", o procurador do Ministério Público pediu uma pena "não inferior a 20 anos".



PORMENORES

Sentença

A leitura da sentença de Miguel Silva ficou marcada para dia 14 de março, às 12h00, depois de apenas duas sessões de julgamento. Foram ouvidos familiares e amigos de Regina e forças da autoridade.



Violação

Miguel Silva encontra-se atualmente a cumprir uma pena de 5 anos e meio pela violação de Regina, que aconteceu em 2015. Foi condenado em janeiro de 2017, quatro meses após o homicídio.



Pediu sala vazia

Alegando "poder ser coagido nas alegações finais pelos familiares da vítima", Miguel Silva pediu para ser ouvido sem pessoas na sala do tribunal. O pedido foi rejeitado pelo coletivo de juízes.