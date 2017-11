Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Consumo de álcool lança preocupação entre pais

Encarregados de educação criticam facilidade com que alunos têm acesso a bebidas alcoólicas fora da escola.

Por Nelson Rodrigues | 08:30

A Associação de Pais da Escola Secundária de Marco de Canaveses está preocupada com o consumo de álcool por parte dos alunos e critica a facilidade com que os menores adquirem as bebidas nos estabelecimentos próximos da instituição. A inquietação surgiu após três estudantes - dois rapazes e uma rapariga de 14 anos - terem sido transportados para o Hospital Padre Américo, Penafiel, com uma intoxicação alcoólica, na quarta-feira.



O dirigente da associação de pais, Eduardo Pereira, critica também o número insuficiente de funcionários da escola - o que facilita situações de fuga do estabelecimento e comportamentos de risco como o contacto com o álcool e as drogas. Os encarregados de educação garantem que estas situações se têm acentuado e já motivaram comunicações à direção da escola, às autoridades e até à autarquia local.



"As situações de consumo de álcool têm vindo a ser detetadas no exterior da escola. Esta última situação nunca deveria ter acontecido", disse Eduardo Pereira, referindo que toda a comunidade escolar está alarmada e que a associação aconselhou os pais a terem cuidados acrescidos com os filhos.



Também os bombeiros do Marco indicam que têm detetado um crescente número de casos de embriaguez entre adolescentes e jovens, principalmente durante os fins de semana e junto a bares da cidade.



Os três adolescentes encontrados embriagados junto à EB 2,3 da cidade, nas imediações da Secundária, já tiveram alta hospitalar. Dois saíram da unidade de saúde na quarta-feira à noite e o terceiro recebeu alta ontem de manhã.