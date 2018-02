Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conta conjunta criada para manter as casas na Ilha da Culatra

Associações de moradores querem ajudar proprietários a combater novas notificações em tribunal.

Por Tiago Griff | 08:35

As associações de moradores dos núcleos do Farol e Hangares, na ilha da Culatra, Faro, vão abrir uma conta conjunta para ajudar a pagar as custas do tribunal aos ilhéus ainda ameaçados com a demolição das habitações. Em causa estão 22 construções cujos donos, em meados de janeiro, receberam cartas para a tomada de posse administrativa, por parte da Sociedade Polis da Ria Formosa, dia 27 deste mês.



A decisão saiu da reunião das duas associações de moradores, esta quarta-feira, em Olhão, e visa permitir que os donos de 12 habitações, no núcleo do Farol, e de 10, nos Hangares, possam contestar a decisão em tribunal. "A conta conjunta [para a qual todos os ilhéus podem contribuir] espera ajudar quem queira combater essas tomadas de posse administrativas", explicou Feliciano Júlio, da associação de moradores do Farol. Em particular, com a apresentação de providências cautelares, sendo que cada ação deste tipo custa cerca de 3600 euros.



As associações, que garantem que as construções em causa são de "pescadores, mariscadores e de primeira habitação", consideram estas novas tomadas de posse "uma mudança de atitude e má-fé, contrariando o clima de procura de soluções estabelecido anteriormente".



"Se é certo que na Assembleia da República muitos foram os deputados e os partidos que se revelaram sensíveis aos nossos argumentos, agora o que nos espera é, uma vez mais, o abandono e a imposição, pela força, de decisões políticas injustas que afetam casos comprovados de casas de primeira habitação", dizem as associações, que lamentam a falta de diálogo.



Para este sábado, às 10h30, agendaram um debate público sobre a situação, no pavilhão do Clube Desportivo Os Olhanenses, em Olhão.