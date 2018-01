Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Contentor de tabaco de contrabando apreendido na zona de Lisboa

Material apreendido "seria proveniente de Singapura e teria o Reino Unido como destino".

15:00

A PJ apreendeu 8.798.400 cigarros de contrabando que estavam num contentor na zona de Lisboa, indicou esta quinta-feira aquela polícia.



Em comunicado, a PJ adianta que o contentor de tabaco apreendido "seria proveniente de Singapura e teria o Reino Unido como destino".



Segundo a PJ, foram apreendidas 564 "master boxes" de tabaco da marca Manchester, no total de 8.798.400 cigarros, ultrapassando os 1,5 milhões de euros o valor do prejuízo ao Estado correspondente ao imposto que não seria cobrado.



A Polícia Judiciária adianta que as investigações vão continuar.



A apreensão foi feita pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ no âmbito de um inquérito do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.