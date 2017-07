Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Contestação estudantil pára aumento de propinas

Subida será apenas da taxa de inflação (0,6%) em vez de 25 €, para licenciaturas e mestrado.

Por Tiago Griff | 08:50

O Conselho Geral da Universidade do Algarve rejeitou a proposta de 25 euros de aumento das propinas, para o próximo ano letivo, para os alunos de licenciaturas e mestrados, apresentada pela reitoria do estabelecimento de ensino.



A Associação Académica, cujos seis elementos representantes dos estudantes votaram contra o aumento, acredita que a decisão foi "uma vitória para os estudantes".



"Os gastos dos estudantes já são muito elevados, com a habitação, os transportes, o material escolar... Queremos um ensino acessível a todos e se houvesse um aumento das propinas não estávamos a andar no caminho certo", disse ao CM Rodrigo Teixeira, presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve.



As propinas cifram-se atualmente em 969,83 euros para licenciaturas e mestrados e 588,93 euros para os cursos técnicos superiores profissionais.



Com esta decisão, os valores vão ser sujeitos apenas ao acerto do valor da taxa de inflação, de 0,6 por cento.



Pelo caminho fica a proposta da reitoria, de aumentar cerca de 25 euros, as licenciaturas e mestrados, e 61 euros, os cursos técnicos, rejeitada há duas semanas pelo conselho geral - composto por 18 docentes, 10 personalidades externas, seis estudantes e um funcionário não docente, após "longa e intensa discussão".



"Foi uma vitória para os estudantes porque continuamos a ser a universidade com as propinas mais baixas do País. E também travámos, assim, para o próximo ano letivo, a contínua desresponsabilização do Estado sobre a educação dos cidadãos", defendeu ainda Rodrigo Teixeira.