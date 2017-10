Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Contramão na A41 destrói duas famílias

GNR vai ouvir amigos do advogado que andou 8 quilómetros em sentido contrário.

Por Paulo Jorge Duarte | 01.10.17

Domingos Mesias, de 50 anos, despediu-se da mulher e da filha à porta do escritório para ir jantar com os amigos. Fernando Silva, de 39 anos, regressava a casa em Lousada, com três colegas, depois de uma semana de trabalho em Lisboa.



A colisão que foi fatal para estes dois homens ocorreu ao km 50 da A41, em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira. Domingos conduziu oito quilómetros em contramão. O choque com a carrinha de nove lugares conduzida por Fernando foi brutal. O cenário encontrado era assustador.



O trágico acidente ocorreu pelas 21h40 de sexta-feira e envolveu uma outra viatura. A condutora sofreu ferimentos ligeiros. Dois dos três colegas de trabalho de Fernando – todos operários da construção civil - sofreram ferimentos graves. O outro não inspira cuidados.



Domingos era um conhecido advogado de Mafamude, Gaia. Amigos e vizinhos não conseguem perceber o que o levou a entrar em contramão na A41. Nas portagens de Argoncilhe, os funcionários da Brisa ainda o tentaram parar, mas sem sucesso. A GNR também o tentou intercetar, mas não chegou a tempo de evitar a tragédia. Em choque, a mulher não quer falar sobre o caso.



Domingos deixa uma filha de 16 anos. Fernando deixa três filhos menores. A GNR quer agora perceber o que se passou com Domingos, já que ninguém lhe conhecia problemas. O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR de Aveiro vai ouvir as pessoas mais próximas do advogado para esclarecer os motivos que o levaram conduzir oito quilómetros em contramão.