Contramão na A5 em fuga à polícia

Três assaltantes foram detidos em carro roubado.

Por João Tavares | 01:30

Três homens suspeitos de furtos, num carro dado como roubado, encetaram uma louca tentativa de fuga à PSP, tendo mesmo conduzido em contramão na CRIL e na A5. A perseguição teve início na tarde de sábado em Alfragide e o desfecho em Linda-a-Velha, Oeiras. Os homens foram intercetados pela polícia, momento captado em fotografias a que o CM teve acesso exclusivo.



Os ladrões, com idades entre os 35 e os 44 anos, fizeram de tudo para despistar o carro-patrulha que os detetou a circular na rua Quinta do Salrego. Seguiam num Opel Corsa encarnado, furtado na Amadora na quarta-feira. O condutor não obedeceu à ordem de paragem e fugiu com mais dois ocupantes. Primeiro na CRIL e depois na A5, em sentido contrário. Apesar da contramão, não se registou nenhum acidente.



A polícia teve mesmo necessidade de pedir reforços. Os assaltantes abalroaram uma viatura à civil das brigadas de Investigação Criminal da PSP de Oeiras. Contudo, os agentes não sofreram quaisquer ferimentos.



Foi já em Linda-a-Velha, na avenida Carolina Michaelis, alguns minutos depois, que a PSP conseguiu imobilizar o carro em fuga, que apresentava um pneu traseiro furado. Os suspeitos ainda tentaram escapar a pé, mas foram intercetados pelos agentes que os perseguiram.



A PSP percebeu depois que os três homens são suspeitos de assaltos a casas e a estabelecimentos comerciais. Também há registo de fugas após abastecerem as viaturas em postos de gasolina.