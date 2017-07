Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Controlado fogo no concelho da Covilhã

Incêndio fogo deflagrou na freguesia do Paul tendo progredido para as freguesias vizinhas do Barco e da Coutada.

Por Lusa | 00:02

O incêndio que lavrava desde esta sexta-feira à tarde no Paul, concelho da Covilhã, foi dado como dominado às 23h17, mantendo-se no terreno 347 bombeiros apoiados por 110 viaturas, segundo os bombeiros.



Fonte do Comando de Operações de Socorro de Castelo Branco disse à agência Lusa que "o fogo está dominado em todo o seu perímetro e os meios mantém-se no terreno".



Este fogo deflagrou, às 14h56, na zona do Santuário da Nossa Senhora das Dores, na freguesia do Paul, tendo progredido para as freguesias vizinhas do Barco e da Coutada.



Segundo o comandante operacional distrital de Castelo Branco, Francisco Peraboa, o vento muito forte e as características do terreno foram as principais dificuldades do combate, que além do forte dispositivo terrestre também chegou a envolver 13 meios aéreos.