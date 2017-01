Controlo mais apertado nos transportes públicos

A Área Metropolitana do Porto aperta, assim, o controlo às empresas de transporte que operam nos seus concelhos.

As 28 empresas com linhas de transporte público de passageiros autorizadas pela Área Metropolitana do Porto estão obrigadas a informar a autoridade sobre as condições dos veículos, horários previstos e cumpridos, tipo de combustível utilizado, custos e receitas. Têm ainda de informar o público, de forma detalhada e permanente, sobre a oferta de serviços, percursos, paragens, horários e tarifário.As obrigações constam das autorizações emitidas no início do ano pela Área Metropolitana do Porto - que assume competências de autoridade de transportes, até agora exercidas pelo Estado. Foram autorizadas 653 linhas de transporte público rodoviário de passageiros nos diversos concelhos, das quais 269 são municipais, 295 intermunicipais e 89 inter-regionais. Foram emitidas autorizações provisórias - a maioria (603) com validade até 3 de dezembro de 2019. No entanto, 50 linhas receberam licença apenas até ao final deste ano. A rede STCP tem 69 linhas autorizadas.Entre as obrigações dos operadores está a satisfação das condições de pontualidade, regularidade, segurança, qualidade e conforto, além do cumprimento das alterações impostas pela Área Metropolitana. As autorizações emitidas podem ser canceladas, caso o operador deixe de explorar o serviço em causa, não assegure o cumprimento dos requisitos mencionados na autorização, ocorra uma violação grave ou reiterada das normas legais, ou se o transportador deixar de reunir as condições da concessão.