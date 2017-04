Coração trai condutor





Os familiares da vítima estiveram com os militares no local e forneceram às autoridades a identificação do homem. A investigação ao acidente fatal prossegue.

Video Coração trai condutor Homem de 75 anos não resistiu e morreu no local do acidente.

O alerta chegou aos bombeiros às 08h20. Um homem, de 75 anos, teve um ataque cardíaco quando estava a conduzir na Estrada Nacional 10, quilómetro 4, em Palhais, no Barreiro, a seguir a uma curva. A vítima despistou-se, o carro invadiu um terreno e só se imobilizou junto a um riacho. O condutor seguia sozinho.Para o local foram mobilizados os bombeiros do Barreiro e uma equipa médica do INEM, mas já nada havia a fazer pelo homem. O óbito foi declarado no local.A viatura galgou o passeio, saiu da estrada e andou vários metros sem controlo. Foram alguns condutores que passavam no local que alertaram as autoridades. O corpo foi retirado pelos bombeiros e levado para a morgue para ser realizada a autópsia. Os resultados serão determinantes para saber as causas de morte.Os militares do Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR estiveram no local a fazer perícias e a falar com os condutores.